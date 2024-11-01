¡Compilemos Quake como si estuviéramos en 1997! [ENG]

Los primeros lotes de ejecutables de Quake, quake.exe y vquake.exe, se programaron en HP 712-60 con NeXT y se compilaron de forma cruzada con DJGPP en un servidor DEC Alpha 2100A. En junio de 1996, tras lanzar su título pero preocupados por el estancamiento de NeXT, id Software cambió su pila de desarrollo. Las siguientes versiones de Quake se desarrollaron y compilaron en Windows NT con Visual C++ 4.X. Este artículo describe los pasos para compilar los binarios win32 de Quake tal y como se hizo en 1997.