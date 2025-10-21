Competencia inicia una consulta pública sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda en España | Economía | EL PAÍS

edición general
Competencia inicia una consulta pública sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha una consulta pública con el objetivo de analizar la transformación urbanística del suelo destinado a la construcción de vivienda en España. Esta iniciativa forma parte de un estudio más amplio que la CNMC ha comenzado recientemente para identificar y evaluar aquellos factores que podrían restringir de manera innecesaria la competencia en el mercado inmobiliario. El suelo puede representar hasta un 45% del precio final de una vivienda.

