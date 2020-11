Compartir capturas de conversaciones de WhatsApp

Hoy, en “delitos que cometías sin saber que lo eran”, hablaremos de un clásico de los más extendidos: compartir capturas de conversaciones. Porque un “¡tía!, ¡mira lo que me ha dicho Javi!” y un “¡Chavales, me parece que a esta tía le molo! Mirad lo que me suelta” te puede llevar a un juzgado. Empecemos con un resumen, para los más perezosos: NO PUEDES ¡Pero si es una conversación conmigo! NO PUEDES ¡Pero si he emborronado la foto! NO PUEDES ¡Pero si todo el mundo lo hace! ¡QUE NO PUEDES!