«Como vivir en una jaula»: Islamabad permanece confinada mientras la ciudad espera las conversaciones entre Estados Unidos e Irán (ING)

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#1
kinz000
Y a quién se le ha ocurrido hacer esto en la capital del país que lo hubieran hecho en una aldeita pequeña o en un descampado.
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#2
DenisseJoel
*
#1
También podrían haber bombardeado un pequeño pueblo de Texas en lugar de Irán. Pero a esta gente le gusta hacer todo a lo grande.
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