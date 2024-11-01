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«Como vivir en una jaula»: Islamabad permanece confinada mientras la ciudad espera las conversaciones entre Estados Unidos e Irán (ING)

La capital pakistaní se encuentra en un limbo pandémico: la gente trabaja desde casa, el transporte público está cerrado y los negocios han cerrado sus puertas.

| etiquetas: estados unidos , irán , islamabad
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2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
kinz000 #1 kinz000
Y a quién se le ha ocurrido hacer esto en la capital del país que lo hubieran hecho en una aldeita pequeña o en un descampado.
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#2 DenisseJoel *
#1 También podrían haber bombardeado un pequeño pueblo de Texas en lugar de Irán. Pero a esta gente le gusta hacer todo a lo grande.
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