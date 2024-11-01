edición general
1 meneos
21 clics

Cómo es vivir 6 horas diarias atrapada en el transporte de CDMX  

¿Todos tenemos las mismas 24 horas? Ale pasa más de 6 horas al día viajando para ir y volver del trabajo. Con la subida de la vivienda muchos españoles se unirán a ella y a otros millones de personas que viven a diario lo mismo en México DF, Bogotá, Lima, Buenos Aires... Estos trasladados afectan a la salud y la productividad del trabajador. Video de 6 minutos.

| etiquetas: vivienda , laboral , transporte , salud , urbanismo
1 0 0 K 11 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
#1 esbrutafio *
El video es demasiado suave, este otro, más crudo es demasiado largo. No obstante merece la pena ver las condiciones en que viaja en furgoneta, sin poderse sentar ni estar de pie, dos horas diarias (ida y vuelta)
A partir del minuto 1:42 o pinchando con el botón derecho.
youtu.be/4ryN2S2m8oE?t=102

Muy oportuna la reflexión, dentro de la furgoneta, sobre el youtuber que predica que el secreto de la productividad es madrugrar.

Lo pongo en actualidad pues el video está subido el dieciocho de diembre pasado.
0 K 11

menéame