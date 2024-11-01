Cómo es vivir 6 horas diarias atrapada en el transporte de CDMX  

¿Todos tenemos las mismas 24 horas? Ale pasa más de 6 horas al día viajando para ir y volver del trabajo. Con la subida de la vivienda muchos españoles se unirán a ella y a otros millones de personas que viven a diario lo mismo en México DF, Bogotá, Lima, Buenos Aires... Estos trasladados afectan a la salud y la productividad del trabajador. Video de 6 minutos.