Cómo es vivir 6 horas diarias atrapada en el transporte de CDMX  

¿Todos tenemos las mismas 24 horas? Ale pasa más de 6 horas al día viajando para ir y volver del trabajo. Con la subida de la vivienda muchos españoles se unirán a ella y a otros millones de personas que viven a diario lo mismo en México DF, Bogotá, Lima, Buenos Aires... Estos trasladados afectan a la salud y la productividad del trabajador. Video de 6 minutos.
Muy oportuna la reflexión, dentro de la furgoneta, sobre el youtuber que predica que el secreto de la productividad es madrugrar.
Lo pongo en actualidad pues el video está subido el dieciocho de diembre pasado.