Cómo el videojuego Super Mario Bros. se convirtió en un fenómeno cultural que trasciende generaciones a 40 años de su lanzamiento

Cómo el videojuego Super Mario Bros. se convirtió en un fenómeno cultural que trasciende generaciones a 40 años de su lanzamiento

A mediados de los 80, me emocionó abrir un regalo de alta tecnología para mi cumpleaños número 9: una versión portátil Game + Watch del exitoso juego arcade Donkey Kong. Jugué obsesivamente, cautivado por su pantalla dividida de cristal líquido y la sencilla expresividad de un héroe que hizo su primera aparición: una valiente figura monocromática llamada Mario, que escalaba una obra en construcción para rescatar a una princesa cautiva. Mario tenía tres vidas en este juego de plataformas pero, más allá de ellas, su atractivo parecía infinito.

A lo largo de las décadas, Mario ha aparecido en más de 200 juegos, entre ellos el Super Mario Bros., un videojuego de plataformas desarrollado y publicado por Nintendo, el 13 de septiembre de 1985.
Anda que no le eché horas en mi GameBoy. Hoy mismo mis hijos han hecho un puzzle de Mario. Los valores de nintendo son intergeneracionales
#3 ¿Los valores? ¿Qué valores? ¿Demandar a todo cristo? ¿Patentar mecánicas de juego para frenar toda la competencia de forma mezquina?

Supongo que te refieres a las propiedades intelectuales de sus juegos, porque lo que son sus valores dejan mucho que desear.
Crom bendiga las ROMs y las FPGAs/emuladores que nos permiten jugar a sus juegos antiguos sin tocar su tecnología actual.
Que le den a Nintendo y a sus pleitos mezquinos. El hermano bueno era Luigi.
