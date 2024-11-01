edición general
4 meneos
62 clics
Como viajar al fin de la civilización: una aventura por la desafiante Carretera Austral de Chile

Como viajar al fin de la civilización: una aventura por la desafiante Carretera Austral de Chile

La Carretera Austral de Chile es uno de los viajes por tierra más espectaculares del mundo.

| etiquetas: geografía , curiosidades , chile , viaje , carretera
3 1 0 K 29 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 29 actualidad
alcama #1 alcama
Si quiero viajar al fin de la civilización voy a Barcelona
1 K 5

menéame