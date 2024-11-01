·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4131
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4117
clics
[EN] ¿Es un Intel N100 mejor compra que una Raspberry Pi?
5482
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
4537
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
3114
clics
Un niño de 11 años muere tras ser tiroteado mientras tocaba el timbre de una casa como broma
más votadas
372
«Bloquearemos toda Europa»: los estibadores de Génova irán a la huelga para proteger la flotilla hacia Gaza
397
La jueza de la dana denuncia que sufre una "campaña difamatoria" de un "machismo atroz" para tumbar la causa
450
Dani Esteve llama a la "caza" contra periodistas y políticos progresistas
471
El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla
484
La Cope inventa una noticia falsa de una ocupación en Sant Martí de Tous de una vecina que ni existe [CAT]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
252
clics
Cómo se ven las Pringles en el microscopio
En este video se trituran unas pringles en una placa de petri y se observan posteriormente al microscopio.
|
etiquetas
:
pringles
,
microscopio
4
1
3
K
26
cultura
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
3
K
26
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
manbobi
Las tonterías estas de los envíos temáticos me recuerdan a las que hacía el trío [editado] antes de que [alguien hiciera algo con alguien]
2
K
50
#8
Ripio
#4
¿Te das cuenta ahora?
0
K
20
#10
manbobi
#8
No me paso mucho por aquí.
0
K
10
#6
Leclercia_adecarboxylata
#5
Realmente un microscopio es todo aquel aparato que permite ver cosas más pequeñas que las que alcanza a ver el ojo humano. Por supuesto, esta definición es genérica, nadie consideraría una lupa un microscopio.
Sin embargo, no todos los microscopios usan luz. Algunos usan fluoróforos como los microscopios de inmunofluorescencia, otros "pulsan electrones" como los microscopios electrónicos y así hay varios tipos...
1
K
20
#2
gordolaya
¡¡¡Ahora con mas proteínas!!!
0
K
10
#1
hokkien
*
Eso no es un microscopio, es una lupa binocular. Bueno, monoocular
0
K
10
#3
Leclercia_adecarboxylata
*
#1
No, es un
estereoscopio
.
Es un tipo de microscopio que llega hasta x10 (lo habitual x4 - x10). Se emplea en microbiologia para analizar la morfología de colonias bacterianas en agar o para ver cultuvos de hongos intentando ver los micelios o para el estudio de ectoparásitos.
Tienen la ventaja sobre los microscopios ópticos de luz de que permiten una visión tridimensional de las estructuras, lo máximo posible antes de perderse con mayores aumentos.
1
K
23
#5
hokkien
*
#3
pero un microscopio, al menos el óptico, ¿No requiere que la luz atraviese el objeto a observar?
Debo estar desfasado...
0
K
10
#7
MPR
Cómo se ven los bichos que iban en la caja de las pringles al microscopio, de las pringles se ve bastante poco.
0
K
7
#9
Skiner
*
Cualquier cosa que pongas en el mundo microscópico es espantosa por eso es mejor que los humanos no veamos esa realidad.
Porque nos volveríamos locos.
Imaginate las personas con trastornos de limpieza o alimenticios como les pases por la mirada microscópica nada estaría nunca apto
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sin embargo, no todos los microscopios usan luz. Algunos usan fluoróforos como los microscopios de inmunofluorescencia, otros "pulsan electrones" como los microscopios electrónicos y así hay varios tipos...
Es un tipo de microscopio que llega hasta x10 (lo habitual x4 - x10). Se emplea en microbiologia para analizar la morfología de colonias bacterianas en agar o para ver cultuvos de hongos intentando ver los micelios o para el estudio de ectoparásitos.
Tienen la ventaja sobre los microscopios ópticos de luz de que permiten una visión tridimensional de las estructuras, lo máximo posible antes de perderse con mayores aumentos.
Debo estar desfasado...
Porque nos volveríamos locos.
Imaginate las personas con trastornos de limpieza o alimenticios como les pases por la mirada microscópica nada estaría nunca apto