De cómo el uso de anticonceptivos puede predisponer a candidiasis o vaginosis bacteriana

Los métodos anticonceptivos, incluidos los preservativos, las jaleas y cremas espermicidas, los dispositivos intrauterinos (DIU), las esponjas y diafragmas, y los anticonceptivos orales pueden aumentar el riesgo de candidiasis vaginal. Niveles elevados de estrógeno aumentan el riesgo de infección por levaduras, ya sea debido al embarazo o al uso de anticonceptivos hormonales. Una de las razones es que la levadura se alimenta de azúcar, y el estrógeno puede elevar los niveles de azúcar en sangre y aumentar la resistencia insulínica.