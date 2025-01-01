edición general
De cómo el uso de anticonceptivos puede predisponer a candidiasis o vaginosis bacteriana

Los métodos anticonceptivos, incluidos los preservativos, las jaleas y cremas espermicidas, los dispositivos intrauterinos (DIU), las esponjas y diafragmas, y los anticonceptivos orales pueden aumentar el riesgo de candidiasis vaginal. Niveles elevados de estrógeno aumentan el riesgo de infección por levaduras, ya sea debido al embarazo o al uso de anticonceptivos hormonales. Una de las razones es que la levadura se alimenta de azúcar, y el estrógeno puede elevar los niveles de azúcar en sangre y aumentar la resistencia insulínica.

| etiquetas: anticonceptivos , candidiasis , vaginosis , lactobacillus
2 comentarios
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Eso sucede por utilizar látex en lugar de esparto.
freenetico #1 freenetico
Nada, como los del Opus. Que sea lo que Dios quiera!
