¿Cómo sobrevivieron las plantas primitivas a la extinción más masiva de la Tierra?

Hace 250 millones de años tuvo lugar la extinción del Pérmico – Triásico, caracterizada por un aumento drástico de las temperaturas y la desertificación de la mayoría de los bosques. Este acontecimiento no supuso el fin absoluto de la vida en la Tierra...Las licófitas abrían sus estomas por la noche y empleaban el C0₂ captado en forma de ácido durante el día en la fotosíntesis, lo que les permitía conservar el agua en entornos desérticos y tolerar el calor abrasador.