El artículo describe cómo sincronizar el navegador Brave entre diferentes dispositivos (ordenadores, smartphones y tablets) utilizando la función "Sync" incorporada. El proceso principal consiste en generar un código QR en un dispositivo (idealmente un PC) y escanearlo con la cámara del otro dispositivo (como un móvil) para sincronizar automáticamente marcadores y configuraciones. También se menciona la opción de introducir un código de forma manual.
creo que viene bien mostrar lo sucio que es brave cada vez que se promociona.