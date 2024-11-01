edición general
Cómo Sanguijuelas del Guadiana revela el giro de España hacia las identidades locales

En una España que ha bajado el volumen al conflicto territorial, la identidad local emerge como nuevo relato de pertenencia, y el grupo extremeño se convierten en la banda sonora de ese regreso

