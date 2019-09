Cómo saber si la roca que has encontrado es un meteorito

Si alguna vez te encuentras con una roca que parece de otro mundo, existe la posibilidad de que sea un meteorito. A pesar de que estos sean relativamente raros en la Tierra, aun así, no sería imposible que encuentres uno en la naturaleza. Sin embargo, querrás tener la seguridad de que lo que has encontrado sea verdaderamente una piedra o una roca que contenga hierro de origen cósmico y no apenas un pedazo de cualquier material terrestre.