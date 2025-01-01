edición general
1 meneos
25 clics

Cómo resolver la crisis de vivienda [ENG]

Foil Arms and Hog debaten distintas soluciones para la crisis de vivienda...

| etiquetas: vivienda , crisis , foil arms and hog
1 0 0 K 20 ocio
4 comentarios
1 0 0 K 20 ocio
#4 sliana
Imprimiendo más, pero en el centro de Madrid
1 K 25
Ripio #3 Ripio
Una buena guerra. No hay duda.
0 K 20
#1 BoosterFelix
Poniéndole un par de medallas mas a Leonor, votando a Abascal, y rezándole un par de padrenuestros mas a yisus.
1 K 14
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Impidiendo la especulación.
0 K 12

menéame