·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10073
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
6287
clics
Nunca más ¿para todos?
7829
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4224
clics
Así es el dibujo de una mujer desnuda que Trump dedicó a Epstein por su 50 cumpleaños
5430
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
470
Vingegaard, líder de La Vuelta, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”
494
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
785
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
367
Los bomberos de la BRIF, en La Revuelta
479
Ayuso sobrepasa todos los límites y acusa al Gobierno de apoyar a los terroristas que han matado a un español en Jerusalén
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
29
clics
¿Cómo puede Inglaterra estar quedándose sin agua? [ENG]
Aunque es famosa por sus lluvias, la crisis climática, el crecimiento demográfico y la despilfarro significan que lo que antes era impensable podría ser posible.
|
etiquetas
:
inglaterra
,
sequía
,
cambio climático
,
demografia
7
2
0
K
89
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
89
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
Ya hace muchos años salió en prensa que la red de aguas de UK era una mierda pinchada en un palo con unas pérdidas brutales, que se compensaban con una lluvia a raudales. El cambio climático hace que llueva menos.
No es que se vayan a convertir en el Sáhara a corto plazo, pero o arreglan todo eso (que a va ser una morterada de libras) o van a empezar a sufrir cortes cual paises bloqueados por EEUU.
Bienvenidos a las ventajas de las privatizaciones de Tatcher. Si antes invertían poco, desde entoces menos. Y de esos lodos vendrán estos polvos (cuando sequen por falta de agua)
2
K
37
#5
Dragstat
#1
recuerdo hace unos años como un periódico inglés se pitorreaba de la sequía en España diciendo que en unos años nos íbamos a quedar sin agua para beber sin pensar que España es uno de los países más preparados para la sequía por el simple hecho de haberla sufrido durante toda su historia, y gracias a su orografía dispone de abundantes acuíferos, agua que no se ve. En cambio ellos lo dejan todo a expensas de la lluvia y cuando falta se quedan con una mano delante y otra detrás sin nada que hacer más que rezar.
2
K
47
#6
HeilHynkel
#5
Es muy anglosajón eso de ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el culo propio.
0
K
14
#7
rojelio
#5
Exacto, a pesar de nuestros problemas, es raro que tengamos cortes de agua, ya que el sistema está muy preparado para aprovechar lo poco que hay disponible.
0
K
10
#2
Pacman
Castigo de dios
Como su comida
1
K
20
#4
pitercio
Pues la familia real y los Westmister son los mayores terratenientes de UK, lo mismo les sobra algún pozo.
0
K
12
#3
Graffin
Porque la han gastado toda duchándose.
No, es broma. Son unos guarros.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No es que se vayan a convertir en el Sáhara a corto plazo, pero o arreglan todo eso (que a va ser una morterada de libras) o van a empezar a sufrir cortes cual paises bloqueados por EEUU.
Bienvenidos a las ventajas de las privatizaciones de Tatcher. Si antes invertían poco, desde entoces menos. Y de esos lodos vendrán estos polvos (cuando sequen por falta de agua)
Es muy anglosajón eso de ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el culo propio.
Como su comida
No, es broma. Son unos guarros.