edición general
9 meneos
29 clics
¿Cómo puede Inglaterra estar quedándose sin agua? [ENG]

¿Cómo puede Inglaterra estar quedándose sin agua? [ENG]

Aunque es famosa por sus lluvias, la crisis climática, el crecimiento demográfico y la despilfarro significan que lo que antes era impensable podría ser posible.

| etiquetas: inglaterra , sequía , cambio climático , demografia
7 2 0 K 89 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 89 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya hace muchos años salió en prensa que la red de aguas de UK era una mierda pinchada en un palo con unas pérdidas brutales, que se compensaban con una lluvia a raudales. El cambio climático hace que llueva menos.

No es que se vayan a convertir en el Sáhara a corto plazo, pero o arreglan todo eso (que a va ser una morterada de libras) o van a empezar a sufrir cortes cual paises bloqueados por EEUU.

Bienvenidos a las ventajas de las privatizaciones de Tatcher. Si antes invertían poco, desde entoces menos. Y de esos lodos vendrán estos polvos (cuando sequen por falta de agua)
2 K 37
Dragstat #5 Dragstat
#1 recuerdo hace unos años como un periódico inglés se pitorreaba de la sequía en España diciendo que en unos años nos íbamos a quedar sin agua para beber sin pensar que España es uno de los países más preparados para la sequía por el simple hecho de haberla sufrido durante toda su historia, y gracias a su orografía dispone de abundantes acuíferos, agua que no se ve. En cambio ellos lo dejan todo a expensas de la lluvia y cuando falta se quedan con una mano delante y otra detrás sin nada que hacer más que rezar.
2 K 47
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Es muy anglosajón eso de ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el culo propio.
0 K 14
rojelio #7 rojelio
#5 Exacto, a pesar de nuestros problemas, es raro que tengamos cortes de agua, ya que el sistema está muy preparado para aprovechar lo poco que hay disponible.
0 K 10
Pacman #2 Pacman
Castigo de dios

Como su comida
1 K 20
pitercio #4 pitercio
Pues la familia real y los Westmister son los mayores terratenientes de UK, lo mismo les sobra algún pozo.
0 K 12
Graffin #3 Graffin
Porque la han gastado toda duchándose.
No, es broma. Son unos guarros.
0 K 8

menéame