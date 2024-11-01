¿Cómo se puede gobernar el desorden digital vigente?

"Intervenir sobre la 'plaza pública digital' es hoy una necesidad democrática", asegura el director del Programa de Digitalización y Democracia de IDEA Internacional, Alberto Fernández Gibaja. En esta línea, destaca que si "la capacidad de decidir qué es y qué no es desinformación" recae en un gobierno, puede "ser peligroso", aunque valora positivamente otras medidas propuestas como, por ejemplo, "mitigar los efectos de la amplificación algorítmica", porque "nuestras democracias se construyen sobre una infraestructura digital que no controlamos