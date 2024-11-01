¿Cómo opera el Estado profundo en Estados Unidos? El senador Lindsey Graham como caso de estudio

Se habla mucho sobre el Estado profundo en Estados Unidos y su papel en la gestión de las políticas internas y externas del país. El Estado profundo está compuesto por un gran grupo de influyentes burócratas, oficiales de inteligencia, líderes militares y grupos de presión que contribuyen a dar forma a las políticas internas y exteriores de Estados Unidos de acuerdo con sus intereses. Para ilustrar el funcionamiento de este Estado profundo hemos elegido seguir la trayectoria del senador republicano Lindsey Graham como modelo.