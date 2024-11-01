El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos

Insistiremos en algo ya dicho muchas veces, ninguna guerra moderna tiene orígenes “patrióticos”, la defensa de la patria y otros discursitos emotivos son un mero saludo a la bandera. Todo se mueve por intereses económicos y estratégicos para el futuro de una nación. Europa y Estados Unidos siempre han codiciado los inmensos recursos naturales de Rusia y allí está el kit del asunto, desmantelar Rusia.