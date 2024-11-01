edición general
El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos

Insistiremos en algo ya dicho muchas veces, ninguna guerra moderna tiene orígenes “patrióticos”, la defensa de la patria y otros discursitos emotivos son un mero saludo a la bandera. Todo se mueve por intereses económicos y estratégicos para el futuro de una nación. Europa y Estados Unidos siempre han codiciado los inmensos recursos naturales de Rusia y allí está el kit del asunto, desmantelar Rusia.

Comentarios destacados:      
#7 Dav3n
#5 Bravo, el bot ya sabe andar solito con el tacataca, en una semana podrás inundar esto de mierda igual que tus hamiguis.

Algún argumento aparte de mantras obsoletos que ya no se cree nadie más que la jauría de bots que manejáis?
#2 Klamp
Rusia invadió Ucrania. En 2014 y en 2022
#4 Dav3n
#2 Simplismos de los bots de siempre, don Febrero 2025.

Venga va, vamos a ponerlo otra vez:

www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html

Pero eh, que no, que Occidente no ha provocado nada xD
#5 Klamp
#4 la culpa es de Ucrania que se viste como puta. Hay imperialismos buenos e imperialismo malos
#9 eipoc
#5 hay ignorantes y hay ilustrados. Rusia no se ajusta a la definición de imperialista y yankilandia sí.

Es relativamente fácil forzar una guerra si sabes cómo.
#14 Klamp
#9 claro, basta con invadir. Rusia no es imperialista Rusia es la buena
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Este medio de mierda
Generalmente disimula un poco
Pero otras veces se le ve la patita de lamebotas del fascista y criminal de Putin
a69 #6 a69
Con destruir al dictador de Putin es suficiente
#10 eipoc
#6 Putin celebra elecciones, Zelensky no. El dictador es otro.
a69 #13 a69
#10 Jajaja también franco celebraba elecciones, al menos no tenía polonio
Rokadas98 #3 Rokadas98
Nada nuevo bajo el sol, el colonialismo, el imperialismo siguen vigentes eso no se quiso suprimir después de la Segunda Guerra Mundial.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#3 Por eso UK sigue con su enorme imperio colonial
Y Francia
Y España
Habrá que hacer algo! :troll:
platypu #12 platypu
Hay que ser deficiente mental para leer blogs de mierda como este
