Cómo la negativa de los países europeos a ayudar a EE.UU. en Irán muestra que no hay una solución rápida para el conflicto en Medio Oriente

En un entorno tan plagado de posibles peligros, no sorprende que los aliados de Trump duden en involucrarse, prefiriendo abogar por la desescalada como la vía más segura para desbloquear el estrecho de Ormuz, señala un corresponsal de la BBC.
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Esto no tiene buen final porque han mordido más de lo que podían masticar y porque Israel va hasta el final con su política de prender fuego a cosas, total, tienen al primo de zumosol dispuestisimo a defender sus intereses-locuras.
Occidente, como siempre, ignorando a los agredidos, es mucho mejor chuparse las pollas mientras todo arde
Por supuesto que criticamos a los gobernantes europeos que trabajan para los intereses ajenos y no los propios. Son traidores, como tú si apoyas los intereses de EEUU por delante de los nuestros.