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Cómo la negativa de los países europeos a ayudar a EE.UU. en Irán muestra que no hay una solución rápida para el conflicto en Medio Oriente

En un entorno tan plagado de posibles peligros, no sorprende que los aliados de Trump duden en involucrarse, prefiriendo abogar por la desescalada como la vía más segura para desbloquear el estrecho de Ormuz, señala un corresponsal de la BBC.

| etiquetas: trump , irán , guerra , europa
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9 comentarios
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#3 chavi
Ya reculamos, tranqui
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#1 Dav3n *
Si claro, será por eso xD

Esto no tiene buen final porque han mordido más de lo que podían masticar y porque Israel va hasta el final con su política de prender fuego a cosas, total, tienen al primo de zumosol dispuestisimo a defender sus intereses-locuras.

Occidente, como siempre, ignorando a los agredidos, es mucho mejor chuparse las pollas mientras todo arde :palm:
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#2 Perrota
Negativa a ayudar, pero de perfil a dejar usas sus bases e infraestructuras. Menuda panda de sí vergüenzas cobardes.
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#7 Juantxi
Lo único que demuestra es que a Europa n e interesa una guerra mundial en a que no tenemos opción de ganar nada.
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Alakrán_ #4 Alakrán_
Ya están aquí la retahíla de comentarios antieuropeos, da igual lo que haga Europa, ellos siempre echarán mierda.
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#5 guuilesmiz
#4 te corrijo, anti-anglosajones.
Por supuesto que criticamos a los gobernantes europeos que trabajan para los intereses ajenos y no los propios. Son traidores, como tú si apoyas los intereses de EEUU por delante de los nuestros.
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Alakrán_ #6 Alakrán_
#5 Apoyo el interés de tu prima la coja.
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#9 soberao
#4 ¿Y esto? www.meneame.net/story/declaracion-conjunta-lideres-reino-unido-francia Está también UK, pero supongo que es cuestión de tiempo que nos unamos a la "fiesta".
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menéame