Cómo los mensajes de las mujeres exitosas perjudican a las mujeres de clase trabajadora (ENG)

Las creencias de lujo prosperan entre la clase privilegiada porque pueden permitirse los inconvenientes. Una mujer con un sueldo de seis cifras, una red de amigos exitosos y quizás el respaldo económico de su familia puede experimentar con la retórica de "no necesito un hombre" y aun así salir adelante. Puede posponer el matrimonio hasta los treinta y encontrar pareja cuando esté lista y afrontar los elevados gastos médicos de un embarazo avanzado.
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La realidad es que en el capitalismo, los salarios de la mayoría son los mínimos para que el sistema funcione, y eso incluye las costumbres sociales, como el matrimonio. Si los capitalistas saben que la gente vive en pareja, saben que pueden pagar la mitad de lo necesario para vivir, sin problema.
Aquí, ante un grupo de mujeres diciendo que "los hombres son basura", el artículo es sobre cómo esas "creencias de ricas" pueden hacer daño a las mujeres de clase trabajadora.
Pero esas creencias no han surgido de la nada. Son financiadas y promovidas por corporaciones y por el estado, porque "divide y vencerás", sigue siendo el lema imperial, por más que lo disfracen de "igualdad".