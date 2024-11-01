Cómo los mensajes de las mujeres exitosas perjudican a las mujeres de clase trabajadora (ENG)

Las creencias de lujo prosperan entre la clase privilegiada porque pueden permitirse los inconvenientes. Una mujer con un sueldo de seis cifras, una red de amigos exitosos y quizás el respaldo económico de su familia puede experimentar con la retórica de "no necesito un hombre" y aun así salir adelante. Puede posponer el matrimonio hasta los treinta y encontrar pareja cuando esté lista y afrontar los elevados gastos médicos de un embarazo avanzado.