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Cómo los mensajes de las mujeres exitosas perjudican a las mujeres de clase trabajadora (ENG)

Las creencias de lujo prosperan entre la clase privilegiada porque pueden permitirse los inconvenientes. Una mujer con un sueldo de seis cifras, una red de amigos exitosos y quizás el respaldo económico de su familia puede experimentar con la retórica de "no necesito un hombre" y aun así salir adelante. Puede posponer el matrimonio hasta los treinta y encontrar pareja cuando esté lista y afrontar los elevados gastos médicos de un embarazo avanzado.

| etiquetas: girlbox , creencias de lujo
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9 comentarios
6 0 3 K 37 actualidad
#2 hipernes
"mujeres con salarios de seis cifras". Bueno, puede que no sean un modelo que todas pueden seguir, pero el feminismo tiene una piedra angular: no hay feminismo sin independencia económica. Si necesitas un hombre para complementar tu sueldo estás jodida. Ahora bien seis cifras me parece una meta utópica
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duende #3 duende *
#2 Esto está escrito en y desde la perspectiva de EEUU (sólo tienes que ver lo de los elevados gastos médicos del embarazo). Pero creo que es bastanta aplicable, todo eso de la felicidad/realización a través de la carrera profesional ...., la mayor parte de las personas no tienen carreras profesionales, tienen trabajos.
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#4 hipernes *
#3 por eso creo que todo eso no se puede aplicar en España. Se aplica que los trabajos son mal pagados, sin modelo de mujer
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matuta #6 matuta
#3 me lo quedo: "la mayor parte de las personas no tienen carreras profesionales, tienen trabajos. " :-)
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#9 DenisseJoel
#2 ¿Y si un hombre necesita a una mujer para complementar su sueldo, está jodido?

La realidad es que en el capitalismo, los salarios de la mayoría son los mínimos para que el sistema funcione, y eso incluye las costumbres sociales, como el matrimonio. Si los capitalistas saben que la gente vive en pareja, saben que pueden pagar la mitad de lo necesario para vivir, sin problema.
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duende #1 duende
"Esta es la cruel ironía. El mismo discurso cultural que las élites promueven como empoderador se filtra a través de las redes sociales, la televisión y el feminismo popular hasta llegar a las mujeres de clase trabajadora, quienes tienen menos recursos para afrontar sus costos. Interiorizan el mensaje de que las mujeres fuertes e independientes no necesitan maridos, y luego se preguntan por qué están ahogadas en deudas con tres compañeras de piso y sin un camino claro hacia la estabilidad.…   » ver todo el comentario
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#7 DenisseJoel
Si un grupo de hombres dijera que "las mujeres son basura", el artículo sería sobre los malvados incels y cómo combatirlos.
Aquí, ante un grupo de mujeres diciendo que "los hombres son basura", el artículo es sobre cómo esas "creencias de ricas" pueden hacer daño a las mujeres de clase trabajadora.
Pero esas creencias no han surgido de la nada. Son financiadas y promovidas por corporaciones y por el estado, porque "divide y vencerás", sigue siendo el lema imperial, por más que lo disfracen de "igualdad".
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#8 Alcalino
Pues igual que como cuando se justifica el privilegio de los hombres poniendo de ejemplo a Elon Musk o Jeff Bezos
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menéame