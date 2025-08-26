edición general
De cómo los medios occidentales contribuyeron a convertir el genocidio de Israel en «noticias falsas»

De cómo los medios occidentales contribuyeron a convertir el genocidio de Israel en «noticias falsas»

La justificación de Israel para la matanza masiva del pueblo de Gaza y su inanición —ahora confirmada oficialmente como una hambruna provocada— se basó desde el principio en una serie de mentiras fácilmente desacreditadas: bebés decapitados, bebés en hornos, violaciones masivas. Pero si bien la mendacidad israelí es totalmente previsible —al fin y al cabo, es el objetivo de toda su industria oficial de hasbará—, lo que sorprende más es la continua connivencia de los medios de comunicación occidentales en la promoción de las mentiras de Israel

reivaj01 #2 reivaj01
Para el director de un medio, es más fácil quedar como un poco tonto por haber sido engañado que asumir públicamente que es un hijo de puta.
aupaatu #1 aupaatu *
Cuando un genocidio dura dos años mientras su vecinos conocen su existencia ,está claro que algo falla en los medios de comunicación y en los dirigentes de sus vecinos.
La guerra real de la OTAN norteamericana,en Europa con el mismo protagonista es un claro ejemplo de la función de los medios en las tácticas de guerra.
