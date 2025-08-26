De cómo los medios occidentales contribuyeron a convertir el genocidio de Israel en «noticias falsas»

La justificación de Israel para la matanza masiva del pueblo de Gaza y su inanición —ahora confirmada oficialmente como una hambruna provocada— se basó desde el principio en una serie de mentiras fácilmente desacreditadas: bebés decapitados, bebés en hornos, violaciones masivas. Pero si bien la mendacidad israelí es totalmente previsible —al fin y al cabo, es el objetivo de toda su industria oficial de hasbará—, lo que sorprende más es la continua connivencia de los medios de comunicación occidentales en la promoción de las mentiras de Israel