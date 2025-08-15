edición general
3 meneos
17 clics
Cómo los juegos de mesa modernos explican la economía y las relaciones sociales

Cómo los juegos de mesa modernos explican la economía y las relaciones sociales

Lejos de ser solo entretenimiento, estos tableros contemporáneos se transformaron en espacios que ponen a prueba habilidades como negociación, cooperación y planificación

| etiquetas: juego de mesa , ocio , economía , relaciones sociales
2 1 0 K 22 ocio
1 comentarios
2 1 0 K 22 ocio
Ortzi_ #1 Ortzi_
Los juegos de mesa modernos? El Monopoly es la puesta en práctica del neoliberalismo o del libertarismo económico de los Rallo y compañía. Y todos sabemos cómo termina siempre una partida de Monopoly
0 K 11

menéame