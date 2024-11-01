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Cómo una jirafa con la que Lorenzo de Médici quiso emular a Julio César terminó salvando a la familia

Es casi seguro que ningún lector sabrá qué animal es un camelopardo. En sentido estricto, ninguno; pero, si lo decimos en latín, se trata de la denominación científica de una especie: Giraffa camelopardalis, que así llamaron los romanos a la jirafa, al considerarla un híbrido de camello y leopardo, cuando Julio César exhibió una por primera vez. Ese episodio histórico dio pie a que, quince siglos más tarde, otro ejemplar entrase en la historia con nombre propio y además ilustre: la conocida como Jirafa Médici.

| etiquetas: jirafa , médici , julio césar
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