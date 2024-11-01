edición general
Cómo la inteligencia artificial refuerza los sesgos de género y qué podemos hacer al respecto

Cómo la inteligencia artificial refuerza los sesgos de género y qué podemos hacer al respecto

La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestro mundo. Sin embargo, cuando refleja los sesgos imperantes, refuerza la discriminación contra las mujeres y niñas. Desde decisiones de contratación hasta diagnósticos de salud, los sistemas de IA pueden amplificar las desigualdades de género cuando se nutren de datos sesgados. ¿De qué manera podemos garantizar entonces que la IA sea ética e inclusiva?

MateriaNegra #1 MateriaNegra
Lo positivo: el diagnóstico es sólido y verificable. La IA no discrimina por maldad sino por imitación — aprende de datos históricos que ya reflejan desigualdad y la escala exponencialmente. El caso Amazon (descartaba CV de mujeres porque había entrenado con décadas de contrataciones masculinas) es el ejemplo canónico, pero hay cientos más en medicina, crédito y reconocimiento facial.
Lo preocupante: el artículo se queda en "hay que incluir más mujeres en los equipos", que está bien…
