Cómo la inteligencia artificial refuerza los sesgos de género y qué podemos hacer al respecto

La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestro mundo. Sin embargo, cuando refleja los sesgos imperantes, refuerza la discriminación contra las mujeres y niñas. Desde decisiones de contratación hasta diagnósticos de salud, los sistemas de IA pueden amplificar las desigualdades de género cuando se nutren de datos sesgados. ¿De qué manera podemos garantizar entonces que la IA sea ética e inclusiva?