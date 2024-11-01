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Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3.5

Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3.5

Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3.5. Los nuevos modelos agenticos y multimodales de alibaba.

| etiquetas: qwen , ia , alibaba
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3 comentarios
7 0 0 K 99 tecnología
Yorga77 #1 Yorga77
Para los que tenemos equipos viejos o de baja potencia nunca vale ninguno de estos modelos. :foreveralone:
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#2 fingulod
#1 Depende que entiendas por "baja potencia", hay versiones que si sirven... ahora, la calidad no es la misma, para que nos vamos a engañar.

En el artículo figuran.
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founds #3 founds
#1 yo estoy jugando con openclaw qwen3.5 cuantizado y sin censura, en mi 3060 12G, con la 4b va pero es bastante tonta, el tema de las tools come más vram. Mi impresión es que sin una buena tarjeta, o el uso que le quieras dar al modelo, no vale la pena
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menéame