·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12129
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
8668
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
10493
clics
El Espejismo de la Metrópoli: Por qué el modelo de ciudad en España es una olla a presión
7436
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
7401
clics
Pregunta a una panadero que vende muchísimo por qué no abre también por las tardes y su respuesta es para reflexionar profundo
más votadas
564
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
330
Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano
368
Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias
360
Sawe es el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas en un maratón
389
La paradoja del trabajador que se cree rico: una reflexión jurídica y socioeconómica sobre la conciencia de clase
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
195
clics
Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3.5
Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3.5. Los nuevos modelos agenticos y multimodales de alibaba.
|
etiquetas
:
qwen
,
ia
,
alibaba
7
0
0
K
99
tecnología
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
0
K
99
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Yorga77
Para los que tenemos equipos viejos o de baja potencia nunca vale ninguno de estos modelos.
0
K
19
#2
fingulod
#1
Depende que entiendas por "baja potencia", hay versiones que si sirven... ahora, la calidad no es la misma, para que nos vamos a engañar.
En el artículo figuran.
0
K
7
#3
founds
#1
yo estoy jugando con openclaw qwen3.5 cuantizado y sin censura, en mi 3060 12G, con la 4b va pero es bastante tonta, el tema de las tools come más vram. Mi impresión es que sin una buena tarjeta, o el uso que le quieras dar al modelo, no vale la pena
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En el artículo figuran.