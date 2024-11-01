edición general
Cómo impacta el cierre del Estrecho de Ormuz y por qué es un enclave estratégico para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz permanece cerrado tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo comunicaron varios buques que transitaban la zona el pasado sábado 28 de febrero. A través de este enclave se mueve una quinta parte del petróleo y gas mundial, por lo que muchos países ya buscan rutas alternativas para evitar el corte de suministros.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ormuz no está cerrado, todavía, pero lo va a estar. Ya las compañías no se arriesgan a que les metan un pepino y les jodan las cuentas.

Trump nos está metiendo en un lío de tres pares de cojones. Y todavía muchos líderes europeos encima de putas apaleadas quieren poner la cama. Poco nos pasa.

PD: Y me encantaría que el régimen de los Ayatolas se fuese a la mierda. Pero Israel y EE.UU lo hacen por lo que lo hacen.
#3 unaiur
#1 He leído que está minado todo el estrecho. No se como se las habrá apañado Irán para minarlo todo tan rápido. Igual las minas ya estaban colocadas y simplemente las han activado.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#3 Puf, yo no me fiaría de esas noticias. Minar el estrecho no puede ser tan rápido. Lo que si es rápido es tener unos pepinos medio decentes que cuando pasan por el estrecho te jodan unos barcos lentos y pesados. Eso se hace en cero coma.
maspipinobreve #10 maspipinobreve
#3 Ni pollas, solo con la amenaza y dos buques ya vale
maspipinobreve #11 maspipinobreve
#10 Y a partir de ahí a sumar...
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Trump quiere controlar todo el comercio internacional usando Dolares, sin esto el pais se va a la ruina.
Es un acto desesperado y cobarde.
Heni #6 Heni *
#1 Es un cierre selectivo, hace unas horas salía la información en RRSS que han dado autorización a los que tienen destino India, China y un par de países más, a salir, el resto si quieren pasar se ariesgan a ser atacados. Aún no veo la noticia publicada en medios pero es un movimiento lógico, especialmente para dar salida al petróleo iraquí y al propio iraní
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#6 Es lógico, ya solo la amenaza es suficiente. El dinero es muy cobarde.
Heni #8 Heni *
#7 Estoy buscando más información pero leí ayer que sólo afecta a petroleros y gaseros no a otros buques de transporte (mercancías, pesqueros, etc)
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#8 El problema es que en el humo de la guerra...es chungo. Te arriesgas mucho y con mucho dinero.
#2 Albarkas
Nos está metiendo no. Ya estamos de mierda hasta el cuello.
