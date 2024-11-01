Cómo impacta el cierre del Estrecho de Ormuz y por qué es un enclave estratégico para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz permanece cerrado tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo comunicaron varios buques que transitaban la zona el pasado sábado 28 de febrero. A través de este enclave se mueve una quinta parte del petróleo y gas mundial, por lo que muchos países ya buscan rutas alternativas para evitar el corte de suministros.
Trump nos está metiendo en un lío de tres pares de cojones. Y todavía muchos líderes europeos encima de putas apaleadas quieren poner la cama. Poco nos pasa.
PD: Y me encantaría que el régimen de los Ayatolas se fuese a la mierda. Pero Israel y EE.UU lo hacen por lo que lo hacen.
Es un acto desesperado y cobarde.