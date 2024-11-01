Cómo la guerra psicológica de la CIA propició un golpe de Estado en Guatemala

Desde la CIA salieron memorandos titulados 'Personal comunista guatemalteco a eliminar durante operaciones militares', donde se detallaban las categorías de personas que debían ser asesinadas 'mediante orden ejecutiva', encarceladas y forzadas al exilio. Otra información falsa daría cuenta de un grupo de guatemaltecos que habría sido capturado en la frontera con Honduras, "equipado con armas soviéticas". implicó una inversión millonaria para desarrollar una compleja campaña de propaganda y de noticias falsas.