Cómo la guerra psicológica de la CIA propició un golpe de Estado en Guatemala

Desde la CIA salieron memorandos titulados 'Personal comunista guatemalteco a eliminar durante operaciones militares', donde se detallaban las categorías de personas que debían ser asesinadas 'mediante orden ejecutiva', encarceladas y forzadas al exilio. Otra información falsa daría cuenta de un grupo de guatemaltecos que habría sido capturado en la frontera con Honduras, "equipado con armas soviéticas". implicó una inversión millonaria para desarrollar una compleja campaña de propaganda y de noticias falsas.

me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Las estrategias

Una de las principales estrategias de guerra psicológica, según el Centro de Medios Independientes (CMI) de Guatemala, fue la creación de Radio Liberación, aparecida el 1 de mayo de 1954, cuyo principal programa era 'La voz de la liberación'. En ese espacio, grabado en Miami y transmitido desde Nicaragua, se buscaba "fomentar el descontento y la disidencia".

Los locutores, que supuestamente hablaban "desde las profundidades de la selva", les

elgranpilaf #4 elgranpilaf *
Al edificio de la CIA mandaba yo un misil nuclear. La CIA el mayor nido de hijos de puta asesinos del mundo
Lyovin81 #2 Lyovin81
Por este tipo de cosas, que pasaron y pasan continuamente a día de hoy (en Menéame tenemos varios elementos de estos que a saber quién los paga), la caída del imperio norteamericano es una de las mejores cosas que le pueden pasar a la humanidad y una de las pocas que pueden darnos una oportunidad de supervivencia.
Olepoint #3 Olepoint
Es increíble la obsesión que tienen los fascistas con la el término libertad y sus derivados.

Una pista para reconocer a un fascista -> Está todo el día con la palabra "libertad" y sus derivados en la boca.
