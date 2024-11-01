Cómo la guerra psicológica de la CIA propició un golpe de Estado en Guatemala

Desde la CIA salieron memorandos titulados 'Personal comunista guatemalteco a eliminar durante operaciones militares', donde se detallaban las categorías de personas que debían ser asesinadas 'mediante orden ejecutiva', encarceladas y forzadas al exilio. Otra información falsa daría cuenta de un grupo de guatemaltecos que habría sido capturado en la frontera con Honduras, "equipado con armas soviéticas". implicó una inversión millonaria para desarrollar una compleja campaña de propaganda y de noticias falsas.
Una de las principales estrategias de guerra psicológica, según el Centro de Medios Independientes (CMI) de Guatemala, fue la creación de Radio Liberación, aparecida el 1 de mayo de 1954, cuyo principal programa era 'La voz de la liberación'. En ese espacio, grabado en Miami y transmitido desde Nicaragua, se buscaba "fomentar el descontento y la disidencia".
Los locutores, que supuestamente hablaban "desde las profundidades de la selva", les
