Cómo la Guerra del Opio del siglo XIX conforma el enfrentamiento comercial entre USA y China [en]

Mientras trabajaba en la provincia costera de Fujian, Xi Jinping, el hombre que lidera China, tenía un poema en su escritorio que ayuda a explicar su lucha comercial contra USA. El poema, una oda patriótica a la sacralidad del interés nacional, escrito por Lin Zexu, comisionado imperial para el comercio exterior a principios del siglo XIX, celebrado hoy en los libros de texto y discursos del Sr. Xi como un héroe nacional por enfrentarse a Gran Bretaña, la superpotencia en aquel entonces.