Cómo la guerra de Irán desencadenará un Conflicto Regional  

En este análisis profundo de Historia Geopolítica, exploramos cómo los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán han desencadenado una reacción en cadena que amenaza con incendiar toda la región. Desde los ataques en Teherán hasta la respuesta asimétrica de Irán contra estados árabes, analizamos la estrategia de la administración Trump y la apuesta existencial de la República Islámica. ¿Podrá EE. UU. contener la escalada o estamos ante el inicio de un conflicto multiteatro sin precedentes?