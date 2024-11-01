Cómo las fronteras políticas en la Edad Media se relacionan con los coros (ENG)

Un género popular en la Edad Media son los tropos. Se trata de textos y melodías insertados que aparecían en los cantos gregorianos. Un tropo puede servir, por ejemplo, como introducción a una historia bíblica o como comentario sobre el canto cantado. Estas inserciones surgieron porque los predicadores querían que sus liturgias fueran más creativas. Esto se debía a que estaba estrictamente prohibido modificar los cantos mismos. Estos se consideraban la «palabra de Dios» que el Papa había recibido y debía transmitir a los predicadores.