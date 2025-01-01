Como fiscal general, William Barr investigó personalmente la muerte de Jeffrey Epstein. Ahora el Congreso tiene preguntas. [ENG]

Justo antes de las 22:40, el video muestra un atisbo de una figura naranja subiendo las escaleras que conducen al nivel de Epstein. El informe del inspector general indicó que se trataba de un miembro del personal de la cárcel que subía sábanas o ropa de recluso de color naranja. Algunos expertos forenses en video que revisaron la grabación a petición de CBS News se mostraron escépticos ante esa interpretación. Sugirieron que la figura podría ser una persona vestida con un uniforme de prisión naranja subiendo las escaleras. Los reclusos...