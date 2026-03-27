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Cómo Estados Unidos se ha convertido en un asesino en serie internacional

Durante décadas, Estados Unidos pasó de planear asesinatos encubiertos a adoptar abiertamente el asesinato como política de Estado. Los días 17 y 18 de marzo, Estados Unidos e Israel asesinaron a tres altos funcionarios del gobierno iraní. Estados Unidos ha normalizado el asesinato sistemático de líderes extranjeros, desde Palestina y Líbano hasta Siria, Yemen y ahora Irán. Esto no es nuevo. Durante la presidencia de Obama, los ataques se multiplicaron por diez, convirtiendo los asesinatos selectivos en un pilar fundamental de la política estad

| etiquetas: asesinatos del estado yanqui
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7 comentarios
14 3 0 K 173 actualidad
josde #4 josde *
Ya lleva siendo una estado asesino hace décadas.
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#1 tierramar
Como dice el refrán, «los muertos no hablan», y prácticamente no ha habido rendición de cuentas por las matanzas resultantes, que asesinaron sistemáticamente a miles de civiles en Irak y Afganistán. Dos altos mandos estadounidenses declararon al Washington Post que solo alrededor del 50 % de las incursiones de «eliminación o captura» del Comando Conjunto de Operaciones Especiales se dirigieron a las personas o viviendas «correctas» o previstas, mientras que las tropas involucradas en estas…   » ver todo el comentario
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#2 tierramar
Mientras tanto, emerge un mundo multipolar, impulsado en gran medida por las naciones del Sur Global. Sin embargo, la transición hacia un mundo pacífico y sostenible dista mucho de ser segura. El mayor obstáculo es la continua dependencia de Estados Unidos de la amenaza ilegal y el uso de la fuerza militar y la coerción económica para intentar mantener su dominio.
Irán se mantuvo al margen durante décadas ante las falsas acusaciones sobre armas nucleares, las sanciones económicas de…   » ver todo el comentario
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NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Estados Unidos bombardea provoca refugiados que Israel financia y a su vez Israel financia a los grupos antirefugiados

Mientras especula con la vivienda porque sabe que cuando sube la vivienda y hay inmigracion la gente tiende a la extrema derecha

Y así se hace con el control de España, Portugal, Grecia...

En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En…   » ver todo el comentario
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fofito #6 fofito
Pues mira,desembarcaron unos colonos en el este del continente que hoy conocemos como América y resulta que allí vivía gente....
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Thirsty #5 Thirsty
Sin polonio
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#7 pirat
Un régimen terrorista.
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menéame