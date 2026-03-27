Cómo Estados Unidos se ha convertido en un asesino en serie internacional

Durante décadas, Estados Unidos pasó de planear asesinatos encubiertos a adoptar abiertamente el asesinato como política de Estado. Los días 17 y 18 de marzo, Estados Unidos e Israel asesinaron a tres altos funcionarios del gobierno iraní. Estados Unidos ha normalizado el asesinato sistemático de líderes extranjeros, desde Palestina y Líbano hasta Siria, Yemen y ahora Irán. Esto no es nuevo. Durante la presidencia de Obama, los ataques se multiplicaron por diez, convirtiendo los asesinatos selectivos en un pilar fundamental de la política estad
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Irán se mantuvo al margen durante décadas ante las falsas acusaciones sobre armas nucleares, las sanciones económicas de… » ver todo el comentario
Mientras especula con la vivienda porque sabe que cuando sube la vivienda y hay inmigracion la gente tiende a la extrema derecha
Y así se hace con el control de España, Portugal, Grecia...
En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En… » ver todo el comentario