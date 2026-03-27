Cómo Estados Unidos se ha convertido en un asesino en serie internacional

Durante décadas, Estados Unidos pasó de planear asesinatos encubiertos a adoptar abiertamente el asesinato como política de Estado. Los días 17 y 18 de marzo, Estados Unidos e Israel asesinaron a tres altos funcionarios del gobierno iraní. Estados Unidos ha normalizado el asesinato sistemático de líderes extranjeros, desde Palestina y Líbano hasta Siria, Yemen y ahora Irán. Esto no es nuevo. Durante la presidencia de Obama, los ataques se multiplicaron por diez, convirtiendo los asesinatos selectivos en un pilar fundamental de la política estad