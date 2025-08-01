edición general
Cómo España implantó un impuesto sobre el patrimonio sin ahuyentar a los multimillonarios

Traducción del artículo original publicado el 16 de agosto de 2025 en The Guardian. En medio de las peticiones a Rachel Reeves (Ministra de Hacienda británica) para que introduzca en Reino Unido un nuevo impuesto a los súper ricos, Madrid ofrece lecciones a los legisladores.

ipanies
Madrid hace dumping fiscal a sus vecinos, no es un modelo a imitar, creo.

mente_en_desarrollo
#1 Creo que habla de Madrid como la capital (vamos, que habla de la ley estatal) y lugar que se toman decisiones por parte del gobierno central, no habla de diferencias de comunidades (que efectivamente, Madrid en esto, intenta boicotear la ley y hace dumping a otras en ello).

#6 IsraelEstadoGenocida
#4 de que sirve crear un impuesto que luego no se aplica…

Es como el ziritione, está ahí, pero no sabes para que sirve.

silvano.jorge
#4 Odio esa costumbre de los periodistas, sinécdoque veo que se llama, casi siempre es innecesaria y lleva a confusiones.

Sergio_ftv
#1 Se hace referencia al impuesto estatal "Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas", creo que hay que presentarlo si se tiene un patrimonio superior a 3.700.000 € y se puede deducir el Impuesto Patrimonio pagado a la CC.AA. Madrid, semi paraíso fiscal en España y por tanto parásito declarado, creo que tiene un 0% de tipo para el IP, por eso muchas empresas se están trasladando para allá, te pongo un ejemplo:

Una SL unipersonal mediana ha tenido éxito y hoy está…

Una SL unipersonal mediana ha tenido éxito y hoy está…   » ver todo el comentario

MoñecoTeDrapo
#10 continúo tu explicación, que te has quedado a medias:

Para evitar ese dumping y la irresponsabilidad de las CCAA reduciendo sus ingresos se ha establecido ese Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que recauda donde las CCAA renuncian a recaudar. Y, como dice el artículo, eso no ha supuesto la fuga masiva de capitales que vaticinaban los agoreros.

angelitoMagno
Porque a los multimillonarios se las sopla que les subas los impuestos un 1%. Si ni siquiera saben cuanto pagan ni cuanto tienen, ellos están a otras cosas.

Si eres un multimillonario con un casoplon en San Sebastían y tu vida es pasear por el barro viejo, tomarte tu cafe y tus pinchos mientras miras como te acabas de embolsar 1M€ en dividendos, anda que vas a renunciar a eso porque de ese millón te quiten 50.000€ en vez de 40.000€

#2 IsraelEstadoGenocida
Implantándolo como los pimientos de padrón, que unas comunidades los eximen, y otras non.

reithor
#2 añádele la consecuencia de no implantarlo para la ccaa, que saldrá de su asignación.

#8 IsraelEstadoGenocida
#7 como si a los políticos les importase.

Mas recortes, pero nunca nunca nunca perjudicar a sus votontos amos

reithor
#8 no es para los políticos el mensaje, es para los ciudadanos y su dormido espíritu crítico. Algún día calará.

#13 IsraelEstadoGenocida
#11 te había entendido mal. Disculpa

#3 _219
Creo que se refiere, en este caso, al Gobierno central de España, radicado en Madrid.

#5 sudoer
Y jodiendo a los ahorradores. Que a partir de 500 mil hay que pagar.

#12 sarri
#5 Y que lo digas, yo con el termo arriba y abajo para ahorrarme los tres euritos diarios y luego viene el perro y se lleva los euros y el termo

Trifasico
#5 Invent

El sujeto pasivo del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas son las personas físicas residentes en España con un patrimonio neto superior a 3.000.000 euros
www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/impuesto-grandes-fortunas-


