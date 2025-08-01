Cómo España implantó un impuesto sobre el patrimonio sin ahuyentar a los multimillonarios

Traducción del artículo original publicado el 16 de agosto de 2025 en The Guardian. En medio de las peticiones a Rachel Reeves (Ministra de Hacienda británica) para que introduzca en Reino Unido un nuevo impuesto a los súper ricos, Madrid ofrece lecciones a los legisladores.
Para evitar ese dumping y la irresponsabilidad de las CCAA reduciendo sus ingresos se ha establecido ese Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que recauda donde las CCAA renuncian a recaudar. Y, como dice el artículo, eso no ha supuesto la fuga masiva de capitales que vaticinaban los agoreros.
Si eres un multimillonario con un casoplon en San Sebastían y tu vida es pasear por el barro viejo, tomarte tu cafe y tus pinchos mientras miras como te acabas de embolsar 1M€ en dividendos, anda que vas a renunciar a eso porque de ese millón te quiten 50.000€ en vez de 40.000€
El sujeto pasivo del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas son las personas físicas residentes en España con un patrimonio neto superior a 3.000.000 euros
