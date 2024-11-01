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Cómo Epstein atraía a menores de edad y mujeres mayores a su 'Zorro Ranch' mientras mantenía lejos a las autoridades

Cómo Epstein atraía a menores de edad y mujeres mayores a su 'Zorro Ranch' mientras mantenía lejos a las autoridades

Para las jóvenes sin muchos recursos que necesitaban ayuda con la universidad o su carrera, visitar el rancho de 10,000 acres de Jeffrey Epstein en Nuevo México se sentía como ser invitadas a un resort exclusivo. Tras haber sido trasladadas en avión desde distintos puntos del país hasta la propiedad privada y cercada, cabalgaban a caballo a través de una meseta salpicada de antiguos grabados rupestres. Posaban para fotografías en la mansión de Epstein, de 26,700 pies cuadrados. Hacían senderismo, nadaban, iban de compras y veían películas.

| etiquetas: jeffrey epstein , menores , mujeres
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2 comentarios
13 3 0 K 260 actualidad
#1 candonga1 *
Hombreeee... lejos, lo que se dice lejos no estaban las autoridades...

:troll:

Estos no asistieron a las clases de Barrio Sésamo: Cerca vs. Lejos.
3 K 56
woody_alien #2 woody_alien
#1 Es de primero de epsteinologia que al primero que invitas a tu rancho es al alcalde (que controla la policía). :-D
1 K 32

menéame