Cómo Epstein atraía a menores de edad y mujeres mayores a su 'Zorro Ranch' mientras mantenía lejos a las autoridades

Para las jóvenes sin muchos recursos que necesitaban ayuda con la universidad o su carrera, visitar el rancho de 10,000 acres de Jeffrey Epstein en Nuevo México se sentía como ser invitadas a un resort exclusivo. Tras haber sido trasladadas en avión desde distintos puntos del país hasta la propiedad privada y cercada, cabalgaban a caballo a través de una meseta salpicada de antiguos grabados rupestres. Posaban para fotografías en la mansión de Epstein, de 26,700 pies cuadrados. Hacían senderismo, nadaban, iban de compras y veían películas.