edición general
2 meneos
47 clics

Cómo entender a las personas que les gusta usar pañales (guía paso a paso)  

Hay personas a las que les gusta usar pañales incluso por razones no médicas. Las razones para usar un pañal incluyen la conveniencia, el placer sexual o simplemente el hecho de preferirlos por encima de la ropa interior normal. Quizás te sientas confundido si conoces a un adulto que prefiera usar pañales o quizás no sepas cómo reaccionar cuando alguien te diga que disfruta usar pañales. Al entender un poco más a las personas a las que les gusta usar pañales te podrás relacionar mejor con cualquiera de ellas.

| etiquetas: pañales , personas , tutorial
2 0 1 K 14 cultura
14 comentarios
2 0 1 K 14 cultura
carakola #6 carakola
No entiendo este fetiche y me causa rechazo pero me parece más respetable que ir a los toros. Putos torturadores.
1 K 34
Khadgar #11 Khadgar
#6 Hombre, pocas cosas hay qye sean menos respetables que eso ¿no?
0 K 14
#3 Tronchador.
Ehh, no. Las taras mentales no se entienden.
2 K 32
#2 j-light
Por fin, un meneante que pone algo en lo que podemos estar todos de acuerdo
1 K 22
Elbaronrojo #13 Elbaronrojo
Ahí falta un motivo: ir a un concierto.

www.reasonwhy.es/actualidad/panales-adulto-seguidores-taylor-swift-con

Y ahora que lo pienso, otro puede ser ir a un examen de oposiciones.
0 K 10
elTieso #4 elTieso
¿En serio? Esto es una estrategia de los fabricantes para lograr que los usen los adultos, ahora que nacen menos niños. No encuentro una explicación más razonable a este artículo.
0 K 10
Pacman #7 Pacman
#4 astronautas en misiones con traje EVA
0 K 12
Apotropeo #1 Apotropeo
¿ Placer sexual ?
0 K 9
Apotropeo #10 Apotropeo
#9 ya, lo entiendo, pero no salgo de mi asombro
0 K 9
mecha #14 mecha
Yo en la vida tengo dos placeres: dormir y cagar. Bueno, pues un día me cagué en la cama, junté los dos placeres de mi vida, y fue una experiencia horrible.

Lo mismo le doy una vuelta al tema usando pañales...
0 K 8
#5 intotheflow
Al relacionar el uso de pañales en adultos con sufrir o haber sufrido incontinencia, pensé que la mayoría serían mujeres, pero parece ser que no.
0 K 7

menéame