Cómo entender a las personas que les gusta usar pañales (guía paso a paso)  

Hay personas a las que les gusta usar pañales incluso por razones no médicas. Las razones para usar un pañal incluyen la conveniencia, el placer sexual o simplemente el hecho de preferirlos por encima de la ropa interior normal. Quizás te sientas confundido si conoces a un adulto que prefiera usar pañales o quizás no sepas cómo reaccionar cuando alguien te diga que disfruta usar pañales. Al entender un poco más a las personas a las que les gusta usar pañales te podrás relacionar mejor con cualquiera de ellas.