Por qué y cómo la energía nuclear y renovables se apoyan y se necesitan

La transición energética y la descarbonización de la economía ha planteado un debate que puede ser engañoso: ¿nuclear o renovables?.
Desde el ámbito científico-técnico, Ignacio Cruz, director de Coordinación Científico-Técnica del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), coincide en que “en el mix eléctrico actual de España, nuclear y renovables cumplen funciones complementarias pero distintas en las tres dimensiones clave”.
La cuestión de la estabilidad de la red se ha vuelto central a medida que crecen

| etiquetas: transición energética , descarbonización , co2 , nuclear , renovables
3 comentarios
#1 sarri
Interesante en lo que coinciden (y en lo que no) el direcor del CIEMAT y OperadorNuclear (una fuente para nada partidista), pero lo de contar con los SMR como si estuviera clara su viabilidad... en fin, arrimando el ascua a su sardina.

En esa visión, si un país como España optara por ampliar su parque nuclear, incluso llegando a duplicar su potencia mediante una combinación de grandes reactores y futuros pequeños reactores modulares, el sistema podría apoyarse “en una base firme y baja en emisiones que reduciría el uso del gas a niveles residuales”.
elTieso #2 elTieso
Hay que vendernos la nuclear, lo que significa que es un gran negocio para las élites.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Las élites donde tienen el gran negocio y es en donde están invirtiendo, es en eolica, fotovoltaica y baterías.

Mira cuáles son las dos empresas que lideran la cantidad de MW instalados, tienen 10 veces más que la tercera :hug:
