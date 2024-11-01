Por qué y cómo la energía nuclear y renovables se apoyan y se necesitan

La transición energética y la descarbonización de la economía ha planteado un debate que puede ser engañoso: ¿nuclear o renovables?.
Desde el ámbito científico-técnico, Ignacio Cruz, director de Coordinación Científico-Técnica del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), coincide en que “en el mix eléctrico actual de España, nuclear y renovables cumplen funciones complementarias pero distintas en las tres dimensiones clave”.
La cuestión de la estabilidad de la red se ha vuelto central a medida que crecen
En esa visión, si un país como España optara por ampliar su parque nuclear, incluso llegando a duplicar su potencia mediante una combinación de grandes reactores y futuros pequeños reactores modulares, el sistema podría apoyarse “en una base firme y baja en emisiones que reduciría el uso del gas a niveles residuales”.
