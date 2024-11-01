De cómo la empresa de un fascista censura una noticia por considerarla incitadora del odio

Todo el mundo sabe que el dueño de la red social X es un connotado fascista. Y no lo decimos nosotros, sino que él mismo, con su comportamiento, lo anuncia a los cuatro vientos. Y todos sabemos, también qué es el fascismo. Es obvio, pues, que la empresa de Elon Musk (porque, como habrán adivinado, a él nos referimos) tenga conductas censoras; nada que deba sorprendernos.