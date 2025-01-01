Cómo El Dorado de Bogotá superó el dominio de décadas de São Paulo y CDMX y se volvió el aeropuerto más transitado de América Latina

Que Ciudad de México y São Paulo dominaran por décadas el tráfico aéreo en América Latina y el Caribe no sorprende. Sus aeropuertos internacionales, incrustados respectivamente en el norte y sur del continente, representan a las dos ciudades más pobladas y las dos mayores economías de la región. Sin embargo, El Dorado de Bogotá, más pequeño y en una urbe con al menos la mitad de habitantes que sus competidoras mexicana y brasileña, viene pujando fuerte. Tanto, que entre 2024 y 2025 se convirtió en el aeropuerto más transitado de...