Cómo El Dorado de Bogotá superó el dominio de décadas de São Paulo y CDMX y se volvió el aeropuerto más transitado de América Latina

Que Ciudad de México y São Paulo dominaran por décadas el tráfico aéreo en América Latina y el Caribe no sorprende. Sus aeropuertos internacionales, incrustados respectivamente en el norte y sur del continente, representan a las dos ciudades más pobladas y las dos mayores economías de la región. Sin embargo, El Dorado de Bogotá, más pequeño y en una urbe con al menos la mitad de habitantes que sus competidoras mexicana y brasileña, viene pujando fuerte. Tanto, que entre 2024 y 2025 se convirtió en el aeropuerto más transitado de...
2) Estancamiento de CDMX que no puede crecer más. El nuevo aeropuerto ya estaba en construcción y AMLO lo paró. Lo que hay actualmente no da más de si.
He vivido dos años en CDMX y he usado mucho su aeropuerto. Y la verdad, no se en que cabeza cabe parar el nuevo aeropuerto porque en el actual no se puede crecer más y se ha quedado totalmente dentro de la ciudad.