Cómo desactivar Gemini en Android, Gmail, Chrome, Fotos y aplicaciones de Google. ¡Desactiva el seguimiento de IA ahora!

A qué puede acceder Gemini en tu teléfono Android Gmail: Gemini puede recuperar o resumir tus correos electrónicos o responder a preguntas. Esto puede incluir información privada como solicitudes de empleo, facturas o mensajes personales. Google Calendar: Gemini AI puede crear, editar o eliminar eventos del calendario e incluso extraer datos de imágenes para crear otros nuevos. Esto invade tu privacidad, ya que tu calendario contiene información sensible como citas médicas, sesiones de terapia y tus reuniones más privadas.
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“En resumen, Google anulará tu configuración de privacidad y permitirá a Gemini leer mensajes y textos de WhatsApp aunque lo hayas desactivado. Y Gemini no se ejecuta localmente, lo que significa que tu comunicación privada y cifrada se envía a Google. Todo esto sucede de forma automática, a menos que hayas captado el correo electrónico de Google a tiempo, te hayas molestado en leerlo (todos tenemos tiempo de sobra para estar al día de las… » ver todo el comentario