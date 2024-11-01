Cómo desactivar Gemini en Android, Gmail, Chrome, Fotos y aplicaciones de Google. ¡Desactiva el seguimiento de IA ahora!

A qué puede acceder Gemini en tu teléfono Android Gmail: Gemini puede recuperar o resumir tus correos electrónicos o responder a preguntas. Esto puede incluir información privada como solicitudes de empleo, facturas o mensajes personales. Google Calendar: Gemini AI puede crear, editar o eliminar eventos del calendario e incluso extraer datos de imágenes para crear otros nuevos. Esto invade tu privacidad, ya que tu calendario contiene información sensible como citas médicas, sesiones de terapia y tus reuniones más privadas.