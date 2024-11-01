edición general
19 meneos
18 clics
Cómo la crisis inmobiliaria en España ha alimentado a la extrema derecha [EN]

Cómo la crisis inmobiliaria en España ha alimentado a la extrema derecha [EN]

La crisis de la vivienda no es solo económica, sino también una crisis de pertenencia, de identidad y de horizonte. Y cuando no hay horizonte, quien más grita gana. Porque cuando el malestar no encuentra una causa real, busca un chivo expiatorio. Y la extrema derecha lo ofrece disfrazado de patriotismo. En esta narrativa, los verdaderos responsables no existen. La paradoja es cruel: mientras la extrema derecha señala a los pobres como enemigos, los verdaderos responsables permanecen en la sombra, impunes. Blackstone, Caixabank, BBVA, Santander.

| etiquetas: españa , vivienda , extrema derecha
16 3 2 K 157 actualidad
36 comentarios
16 3 2 K 157 actualidad
Comentarios destacados:          
#2 IsraelEstadoGenocida *
Están apañados si piensan que la ultraderecha tiene siquiera la intención de solucionar sus problemas.
8 K 83
ErgunLumalii #3 ErgunLumalii *
#2 probablemente yo también vote a Vox

Es que soy ultraderechista, fascista y neoliberal.

Ah, y machista heteropatriarcal.

Todo en uno
3 K -13
#34 Ninethousand
#3 Bueno, entonces quizá tú sí te veas representado por sus políticas. Adelante.
0 K 6
#35 tromperri
#3 reconocer nuestras taras es el primer paso para solucionarlas. Ánimo, ya has dado el primer paso.
0 K 7
ErgunLumalii #36 ErgunLumalii
#35 donde he dicho yo que sean taras???
0 K 5
yabumethod #4 yabumethod
#2 Yo creo que es voto de castigo por dejarlos olvidados con el tema laboral e inmobiliario y bueno, tienen razon. Aunqie sea contraproducente lanyltra derecha solo sube por el fracaso de este gobierno en aplicar medidas efectivas para sus problemas.
0 K 9
JuanCarVen #17 JuanCarVen
#4 Voto de autocastigo es lo que va a ser, es tan obvio.
1 K 26
Ratef #33 Ratef *
#17 Piensan que van a seguir igual de puteados, que es posible; quieren joder al resto y romper la baraja.

La mercantilización de la vivienda desde hace ya décadas se está llevando por delante a la mayoría de los países del "primer mundo".
0 K 10
ErgunLumalii #5 ErgunLumalii *
#2 que la ultraderecha tiene siquiera la intención de solucionar sus problemas.

La izquierda no sólo no pretende solucionar tus problemas, sino crear otros nuevos (delincuencia, inmigración, crisis territorial, etc)

Y por supuesto estafarte a base de freírte a impuestos
2 K 14
GorrinoRosso #10 GorrinoRosso *
#5 de hecho, hay muchos votantes jóvenes de Vox que antes votaron a Podemos. La culpa del avance de Vox es de la incompetente izquierda que ha decepcionado a mucha gente. Ahora a lidiar con ello. Así es la democracia
1 K 5
Andreham #29 Andreham
#10 Claro que sí, campeón.

De verdad que no sé de dónde salís, pero sí que sé quién os manda el manifesto porque es un copypaste para todos.
0 K 8
#21 IsraelEstadoGenocida
#5 Si gobernase la izquierda lo podríamos averiguar
1 K 18
ErgunLumalii #22 ErgunLumalii
#21 ah, que esta vez no era la verdadera izquierda :-D
0 K 5
GorrinoRosso #9 GorrinoRosso *
#2 los jóvenes votan mal o cómo va eso?

Votarán lo que quieran y tú a asumirlo con la cara de triste que tienes. No hay más
0 K 6
#19 IsraelEstadoGenocida
#9 Votan en contra de sus intereses, yo diría que muy bien no votan.

Por supuesto, pero podré opinar, ¿no?
0 K 15
#8 Leon_Bocanegra
#7 Lo siento,no debiste malinterpretar mi respuesta como una invitación al diálogo. No mantengo conversaciones con propagandistas de derechas.
8 K 82
ErgunLumalii #11 ErgunLumalii
#8 yo tampoco pretendo dialogar contigo, sino soltarte unas cuantas verdades

Y que se vea que no puedes contestar
2 K -19
#12 Leon_Bocanegra
#11 Lo siento, No mantengo conversaciones con propagandistas de derechas.
4 K 59
ErgunLumalii #13 ErgunLumalii
#12 me la pela.
1 K -7
#30 Barriales
#13 deja de decir gilipolleces.
0 K 7
manc0ntr0 #15 manc0ntr0
#7 Enhorabuena, otro fanboy de ultraderecha con tan pocas luces que traga con lo que sea con tal de que manden los suyos.
La única corrupción que te molesta es la de los "otros".
Así va el país con personajes como tú, encima con derecho a votar...
3 K 25
El_Dani_Carvajal #14 El_Dani_Carvajal
Menos que la izquierda ha sido de retrasados, todo vale como excusa
1 K 16
#32 fremen11
#24 Si, si, en todos incluso en asesinados en residencias.......Pregunta en Andalucía o CyL o Valencia, toros, caza, odio y corrupción.....
0 K 9
Andreham #26 Andreham
#23 Tienes 16 años, que niño vas a tener si estás trabajando desde casa para una de esas empresas de telemárketing.
0 K 8
Libre_albedrío #31 Libre_albedrío
#7 Ahora entiendo a tu hijo. Pobrecito.
0 K 7
SAICUB #20 SAICUB
Y que haces? Votas a los que parece que no tienen ninguna intención o ninguna prisa de solucionarte los problemas?
Es que son problemas complejos...nos ha jodío, para eso cobran lo que cobran. No para cambiar las luces de los semáforos o poner tarjetas a los cubos de basura.
0 K 6
ErgunLumalii #1 ErgunLumalii *
La gente joven está hasta los cojones de:

- paro
- sueldos de mierda
- vivienda imposible
- corrupción a saco
- inmigración descontrolada y delincuencia

Como compensación, les regalan 400 €€€ xD

Por si fuera poco, les dicen, como si fueran imbéciles, "que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha;!!"

Mi hijo dice que va a pillar los 400 € y que por supuesto va a votar a Vox
8 K -42
#6 Leon_Bocanegra
#1 dile a tu hijo que en el sobre con el voto meta los 400 euros. Que a Abascal le hacen falta para unos temas de vivir sin pegar palo al agua.
15 K 150
ErgunLumalii #7 ErgunLumalii
#6 Que a Abascal le hacen falta para unos temas de vivir sin pegar palo al agua.

Ese no era el hermano de Sánchez?? O era la mujer???
6 K -55
#16 fremen11
#1 Mira que no ser capaz de hacer ver a tu hijo que donde ellos gobiernan de estos asuntos que dices VOX no ha solucionado una mierda y que a su líder lo están investigando por llevarse la pasta del partido......
4 K 36
ErgunLumalii #24 ErgunLumalii
#16 las políticas económicas importantes se llevan a nivel nacional

Desde la política autonómica se puede hacer poco, pero ahí tienes a Ayuso y el PP en Madrid, primera CA de largo en todos los indicadores
1 K 4
Traspié #18 Traspié
#1 Si tu hijo cree de verdad que vox va a solucionar esos problemas, no has hecho un buen trabajo como padre.
2 K 12
ErgunLumalii #23 ErgunLumalii
#18 todo lo contrario. He hecho demasiado buen trabajo

Pero vamos, que todos sus amigos piensan igual.

Estoy rodeado de malos padres xD
0 K 5
Andreham #25 Andreham
#1 4 de 5 son ciertas, la quinta es una mentira de esas que se meten junto a muchas verdades para ver si cuela por asociación.

Lo mejor es que la solución es... ¡votar a los que están provocando el problema!

Finísimo.
0 K 8
PasaPollo #27 PasaPollo *
#1 ¿Y qué medidas de VOX en cuanto a la vivienda convencen a tu hijo (que, por supuesto, existe)?
0 K 11

menéame