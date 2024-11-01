Cómo construimos nuestro buscador en Mercadona Tech (y cómo construir el tuyo)

En nuestra tienda online, el buscador maneja 4,4 millones de búsquedas a la semana. Si el 4% no devuelve resultados, hablamos de unos 176.000 usuarios a la semana que escriben algo razonable y no encuentran nada. [...] Construir el tuyo te da tres cosas concretas. La primera es control sobre el ranking: tú decides qué señales pesan más, cómo se ponderan, qué hacer con productos que aparecen mucho pero se compran poco, qué hacer con productos nuevos que todavía no tienen historial. [...]