Cómo construimos nuestro buscador en Mercadona Tech (y cómo construir el tuyo)

En nuestra tienda online, el buscador maneja 4,4 millones de búsquedas a la semana. Si el 4% no devuelve resultados, hablamos de unos 176.000 usuarios a la semana que escriben algo razonable y no encuentran nada. [...] Construir el tuyo te da tres cosas concretas. La primera es control sobre el ranking: tú decides qué señales pesan más, cómo se ponderan, qué hacer con productos que aparecen mucho pero se compran poco, qué hacer con productos nuevos que todavía no tienen historial. [...]
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Es un articulo tanto para usuarios técnicos como no técnicos.
Se explican los porqués de crear su propio buscador en vez de usar algo ya creado.
Se habla da algoritmos, herramientas, métricas, software y toma de decisiones antes de usar la IA o picar código.