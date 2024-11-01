·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13217
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5739
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
4999
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4618
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
3701
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
más votadas
671
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
500
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
538
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
470
Tellado lo ha vuelto a hacer
369
La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
36
clics
Cómo comer un calçot
Videotutorial en el que Santy nos enseña cómo se tiene que comer un calçot.
|
etiquetas
:
calçot
,
comer
,
tutorial
1
0
0
K
12
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
12
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
fareway
*
He comido más pollas que calçots pero creo que la técnica es similar.
1
K
28
#3
MoñecoTeDrapo
*
#2
como comas pollas como se comen los calçots vas a provocar dolores inenarrables a sus dueños.
0
K
13
#5
Fotoperfecta
#2
Yo no le echaría salsa romesco a una polla. Hay peligro que el glande se ponga como un fresón de Huelva.
0
K
11
#1
Asimismov
Pues con unas pinzas de comer calçots.
0
K
12
#4
oscarcr80
La gracia es que es una asiatica la que se come un calçot.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente