Cómo China está aprendiendo a usar la fuerza destructiva de los tifones para generar energía

Estas turbinas están en el camino de uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos de la Tierra, que golpea las costas de China año tras año: los tifones, ciclones tropicales que se originan en el noroccidente del Pacífico. "El gobierno chino ha tomado una decisión estratégica para hacer del viento marino un pilar de sus metas "duales de carbón", indica Qiao. Las metas se refieren a llegar al máximo de emisiones de carbono antes de 2030 y alcanzando una neutralidad de carbón antes de 2060.