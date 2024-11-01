edición general
Cómo la Baja Autoestima influye en el consumo de Drogas

Algunas heridas no duelen en el cuerpo, sino en la manera de verse a uno mismo. La baja autoestima crece despacio, casi sin hacerse notar, hasta que un día se vuelve parte del día a día. Se manifiesta en pensamientos que restan valor, en la dificultad para reconocerse como una persona capaz o valiosa. Cuando eso pasa, el alivio empieza a buscarse afuera: en una sustancia, en una sensación momentánea que sea como una curita para tanto vacío. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 35% de las personas con adicciones han tenido ...

