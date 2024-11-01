¿Cómo almacena un portaaviones sus aviones?

El almacenamiento de aeronaves a bordo de un portaaviones suele parecer algo simple y rutinario en películas y televisión. En realidad, almacenar docenas de aeronaves requiere una proeza de ingeniería y logística cuidadosamente planificada.
| etiquetas: portaaviones , almacenamiento , logística , ingeniería
La situación actual de los portaaviones me recuerda a la de los acorazados justo antes de la 2GM, tecnología obsoleta pero carísima por lo que madie se atreve a darla de baja o al menos relegarlos a misiones de retaguardia/secundarias
China, el mayor fabricante de drones, y eeuu, que lleva usando drones desde Vietnam (de ahí viene el nombre, tan antiguos que funcionaban con tarjetas perforadas) tienen portaviones y dan gran importancia a esos buques como lo que son; plataformas de proyección estratégica. EEUU con la mayor flota del mundo y China construyéndolos más rápido que cualquier otra nación. Pero en menéame gente que cree que un saheed se derriba con un patriot o que la cúpula de hierro es para parar misiles sabe más que eeuu y que China juntos, que deben ser subnormales o algo así.