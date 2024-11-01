Cómo alimenta el sexismo la industria del juguete y qué se está haciendo para cambiarlo

En estos días de festivos navideños, basta recorrer una tienda de juguetes para encontrar pasillos claramente divididos: tonos rosas y pastel con muñecas, cocinas y bebés que cuidar; tonos azules y saturados con coches, construcciones, armas y superhéroes. Esta separación histórica del mercado de juguetes no solo fomenta habilidades distintas, sino que también construye una autoestima desigual desde la infancia.