Cómo alimenta el sexismo la industria del juguete y qué se está haciendo para cambiarlo

En estos días de festivos navideños, basta recorrer una tienda de juguetes para encontrar pasillos claramente divididos: tonos rosas y pastel con muñecas, cocinas y bebés que cuidar; tonos azules y saturados con coches, construcciones, armas y superhéroes. Esta separación histórica del mercado de juguetes no solo fomenta habilidades distintas, sino que también construye una autoestima desigual desde la infancia.
| etiquetas: sexismo , machismo , feminismo , juguetes , navidad
Se lo ha comido con patatas
Cosas de la vida, si los niños y las niñas no tuviesen una condición predefinida no habría anuncios de muñecas con niñas jugando y anuncios de juguetes agresivos con niños jugando. Porque al capitalismo le da igual el feminismo o el machismo, lo que quiere es vender, y ha optimizado, con estudios, la publicidad para conseguir el mayor rendimiento enfocando los anuncios… » ver todo el comentario
De ese modo tratamos de crear un mundo en que el rosa no fuera para niñas y el azul para niños, que un hombre igual puede gustarle el ballet y quiere llevar falda por comodidad y no por ello es menos hombre, que… » ver todo el comentario
www.youtube.com/watch?v=ACNjNZjYoO0