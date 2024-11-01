edición general
Cómo alimenta el sexismo la industria del juguete y qué se está haciendo para cambiarlo

En estos días de festivos navideños, basta recorrer una tienda de juguetes para encontrar pasillos claramente divididos: tonos rosas y pastel con muñecas, cocinas y bebés que cuidar; tonos azules y saturados con coches, construcciones, armas y superhéroes. Esta separación histórica del mercado de juguetes no solo fomenta habilidades distintas, sino que también construye una autoestima desigual desde la infancia.

#4 Nastar
Menuda gilipollez, justo el otro dia hable con una amiga que era mucho feminista y muy feminista, joder con el topicazo pero la tengo en audio reconociendo que intento criar a sus hijos (niño y niña) de la misma manera pero oye, cosas que pasan, le ha salido una princesita y un brutote....

Se lo ha comido con patatas
#6 Elbaronrojo
#4 Pues ya verás cuando le pida la barbie divorciada y emponderada. :-D
#9 Magog
#6 pues barbie es precisamente la mas empoderada de todas, incluso es madre soltera...
#11 Torrezzno
#6 la barbie mamá a los 40
#10 IkkiFenix
#4 Creo que había un documental hace años, no se si lo echaron en la 2, donde una feminista decía intentar educar a su hijo con muñecas y vio que no funcionaba. Les arrancaba una pierna y hacía como que era una espada para jugar.
#13 Tronchador.
#10 #4 Yo he intentado educar a mi hija en los deportes de "hombres" y se ha ido a deportes de "mujeres".
Cosas de la vida, si los niños y las niñas no tuviesen una condición predefinida no habría anuncios de muñecas con niñas jugando y anuncios de juguetes agresivos con niños jugando. Porque al capitalismo le da igual el feminismo o el machismo, lo que quiere es vender, y ha optimizado, con estudios, la publicidad para conseguir el mayor rendimiento enfocando los anuncios…   » ver todo el comentario
#12 magnifiqus
#4 Será que la biología es machista
#8 Battlestar
Bueno, hubo una época en la que se luchó por la igualdad. Que tratábamos de fomentar la idea de que hombres y mujeres nos diferenciamos solo en el físico que nos ha tocado y que cualquier diferencia en nuestras conductas y gustos era un mero constructo social que había que eliminar.

De ese modo tratamos de crear un mundo en que el rosa no fuera para niñas y el azul para niños, que un hombre igual puede gustarle el ballet y quiere llevar falda por comodidad y no por ello es menos hombre, que…   » ver todo el comentario
#1 Bombástico
Que alguien ponga el meme de He-man.
#5 Elbaronrojo
Si es que ya no se hacen juguetes como los de antes.

www.youtube.com/watch?v=ACNjNZjYoO0
#3 Bottle
#0 Parece que hay muchos interesados en que ésto no se cuestione. Eligen lo que les gusta y punto.
#2 DayOfTheTentacle
Los niños eligen lo que les gusta.
