Cómo los aliados europeos de Ucrania impulsan la economía de guerra de Rusia (inglés)

Siete de los 27 países miembros de la UE aumentaron el valor de sus importaciones de Rusia respecto al año anterior, incluidos cinco países que apoyan a Ucrania en la guerra. En Francia, por ejemplo, las compras de energía rusa aumentaron un 40%, a 2.200 millones de euros, mientras que en los Países Bajos aumentaron un 72%, a 498 millones de euros, según muestra el análisis. Si bien los puertos de GNL en países como Francia y España sirven como puntos de entrada para los suministros rusos a Europa, el gas a menudo no se consume en esos países..

cocolisto #1 cocolisto
Quien lo iba a pensar...
#4 soberao
Tampoco está Europa para tirar cohetes, Finlandia tiene la segunda tasa de paro de la UE por delante solo tiene a España y lo mismo con Suecia que tampoco pasa por su mejor momento. yle.fi/a/74-20175260
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
Vamos a enredar datos para que cuelen en la agenda


“ The bloc has reduced its reliance on once-dominant supplier Russia by roughly 90% since 2022”

Del mismo artículo
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Los europeos podíamos gastar ese 5% que pide Trump en armas rusas y así los rusos no tendrían armamento para seguir con la guerra de Ucrania. Tendrían que rendirse.

Jodete ,Putin!
#5 Kuruñes3.0
Blablabla. Os vais a joder bien, vatniks de mierda.
#3 pozz
El pueblo ruso cada vez mas pobre, millones de rusos sin poder repostar el deposito de combustible, con el dictador recortando en absolutamente todas las partidas presupuestarias menos en propaganda y la guerra, pero son los europeos los que impulsan la economia de guerra rusa ante la incapacidad del ejercito ruso de cumplrir uno solo de los objetivos imperialistas del dictador.... El desmembramiento que vamos a ver en RUsia, va a dejar como una broma el desmembramiento sovietico de hace 34 años.
