Cómo los aliados europeos de Ucrania impulsan la economía de guerra de Rusia (inglés)

Siete de los 27 países miembros de la UE aumentaron el valor de sus importaciones de Rusia respecto al año anterior, incluidos cinco países que apoyan a Ucrania en la guerra. En Francia, por ejemplo, las compras de energía rusa aumentaron un 40%, a 2.200 millones de euros, mientras que en los Países Bajos aumentaron un 72%, a 498 millones de euros, según muestra el análisis. Si bien los puertos de GNL en países como Francia y España sirven como puntos de entrada para los suministros rusos a Europa, el gas a menudo no se consume en esos países..