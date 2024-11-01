¿Cómo acabó El Señor de los Anillos siendo querido por la derecha?

El capitalista de riesgo libertario Peter Thiel está tan cautivado por la Tierra Media que ha puesto a su empresa de análisis de datos el nombre de Palantir (por la piedra vidente de Saruman), a su firma de gestión de capital Mithril (por la rara plata élfica) y a su start-up militar Anduril (por la espada de Aragorn). JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, atribuye a la historia el haber “dado forma a su visión conservadora del mundo”. La primera ministra italiana Giorgia Meloni, por si fuera poco, solía disfrazarse de mediana en (...)
| etiquetas: alt right , el señor de los anillos
Recordemos que les encantaba El Patriota de The Boys o Born in USA de Bruce
Todo indica que Elon Musk tampoco lo considera así. El Señor de los Anillos sigue siendo el libro favorito del hombre más rico del mundo. De forma más inquietante, su aventura épica por la Tierra Media ha pasado a moldear e influir en sus posturas más duras sobre
… » ver todo el comentario
Un mundo clasista, donde la claridad y blancura de la piel va aparejada a posición social.
Donde el oeste… » ver todo el comentario
O mejor justificar las clases sociales en cuanto dinero tienes, o cuanta influencia tienes, para seguir justificando las clases y no hacer nada al respecto.
Es un libro de fantasia maravilloso, y si no ves mas que eso, es que no has entendido ni un apice de lo que va ese libro
los orcos como representacion del proletariado...
Igual son mas la kale borroka y Mordor los altos hornos de Vizcaya
Y no te vayas a Mordor y los orcos. Los Arenas en la Comarca, los que trabajan el molino, los malos del lugar. Y lo que trae Saruman a la comarca es el proletariado, el mal absoluto.
Hay que leer bien lo que se lee.
(El propio Tolkien citó como inspiración para Mordor las zonas industriales de Gran Bretaña)
¿Y los hobbits que son sometidos a exclavitud que son pues?
Yo creo que el libro puede tener mil interpretaciones de acuerdo al sesgo de cada uno.
Él hubiera votado a Vox.
Vuelve a intentarlo pitoniso.
/S
- Buenos Vs malos de forma maniquea sin grises
- Idealización de la sociedad tradicional (hobbits)
- Un rey legítimo para liderarlos a todos
Y que conste que a mí me gusta tanto el libro como las películas (aunque no soporto a Tom Bombadil, me alegra que se lo cargaran en las películas), y hay otros tantos elementos que pueden ser apreciados por la izquierda.
o que reivindica la defensa de la naturaleza (bombadil, los ents)
o el pacifismo (la sociedad hobbit frente a la sociedad militarista de gondor, mordor...)
o también podemos verlo como un libro de fantasía y ya
Eso le separa mucho de la derecha autoritaria que se lo intenta apropiar.
El problema es que hay un sector que se ha alejado más y otro que lo reivindica más porque es una obra de influencia puramente conservadora y cristiana.
Cc #19
Vaya Flanders