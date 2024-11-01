edición general
¿Cómo acabó El Señor de los Anillos siendo querido por la derecha?

El capitalista de riesgo libertario Peter Thiel está tan cautivado por la Tierra Media que ha puesto a su empresa de análisis de datos el nombre de Palantir (por la piedra vidente de Saruman), a su firma de gestión de capital Mithril (por la rara plata élfica) y a su start-up militar Anduril (por la espada de Aragorn). JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, atribuye a la historia el haber “dado forma a su visión conservadora del mundo”. La primera ministra italiana Giorgia Meloni, por si fuera poco, solía disfrazarse de mediana en (...)

Verdaderofalso
Si los fachas nacionales cantaron Bella Ciao y pidieron no politizarla, yo desde entonces me creo cualquier cosa.

Recordemos que les encantaba El Patriota de The Boys o Born in USA de Bruce xD
Pablosky
Sigue: (...) en los “campamentos hobbit” neofascistas a las afueras de Roma. El Señor de los Anillos es para ella su hoja de ruta, su biblia, su mantra vital. “No lo considero en absoluto una fantasía”, dijo en una ocasión.

Todo indica que Elon Musk tampoco lo considera así. El Señor de los Anillos sigue siendo el libro favorito del hombre más rico del mundo. De forma más inquietante, su aventura épica por la Tierra Media ha pasado a moldear e influir en sus posturas más duras sobre

…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca
#1 Joder, es que además hacen analogías de un chaval de 10 años. Los güenos son estos, los malos son aquellos. Me sorprende cómo estos tipejos han llegado a algo en la vida.
Torrezzno
Siempre pensé que era una fábula no muy inspirada del bien contra el mal. Una copia de Beowulf. Donde Sauron era el mal absoluto. Me lo he leido un par de veces y ahora con la edad ya no me parece tan interesante como cuando era un chaval. Me resulta maniqueo y con una moral infantiloide. No es una lectura de la que puedas sacar nada.
nopolar
#7 Es para 15 o 16 años.
ehizabai
Porque a la que rascas un poco, te das cuenta que el mundo ideado por Tolkien es un mundo ideal para la oligarquía y la aristocracia.desde la Comarca, en manos de familias feudales como los Bolson, los Brandigamo o los Tuk (el revelador detalle que Sam habla de usted a los señoritos de Bolsón, Brandigamo y Tuk, mientras estos le tutean), a la aristocracia élfica o la monarquía de Gondor.
Un mundo clasista, donde la claridad y blancura de la piel va aparejada a posición social.
Donde el oeste…   » ver todo el comentario
#16 CosaCosa
#5 mucho mejor ser moralmente ambiguo o directamente cobarde, idolatrar la violencia y justificar la el egoismo con libertad.

O mejor justificar las clases sociales en cuanto dinero tienes, o cuanta influencia tienes, para seguir justificando las clases y no hacer nada al respecto.

Es un libro de fantasia maravilloso, y si no ves mas que eso, es que no has entendido ni un apice de lo que va ese libro
ehizabai
#16 Lo que no he entendido es este comentario, sinceramente.
Dene
#5 te has leido "El ultimo anillo" de kiryl yeskov? .. te iba a gustar... :-D :-D
ehizabai
#22 lo leí, sí.
Don_Pixote
#5 "Un mundo donde el proletario está mal considerado, y la industria directamente es el mal absoluto, Mordor."

:-D los orcos como representacion del proletariado...
Igual son mas la kale borroka y Mordor los altos hornos de Vizcaya
ehizabai
#32 ¿Has leído la descripción de Mordor? ¿Sus referencias a hornos y máquinas? ¿Sus humos y su escoria?
Y no te vayas a Mordor y los orcos. Los Arenas en la Comarca, los que trabajan el molino, los malos del lugar. Y lo que trae Saruman a la comarca es el proletariado, el mal absoluto.

Hay que leer bien lo que se lee.

(El propio Tolkien citó como inspiración para Mordor las zonas industriales de Gran Bretaña)
Don_Pixote
#33 "Y lo que trae Saruman a la comarca es el proletariado, el mal absoluto."
¿Y los hobbits que son sometidos a exclavitud que son pues? :-D

Yo creo que el libro puede tener mil interpretaciones de acuerdo al sesgo de cada uno.
hazardum
Es un libro tan extenso y que toca tantos temas, que cada cual se quedará con las partes que mas le gusta e interpretará según sus propias ideas. Yo me quedo con la importancia de respetar el medio ambiente (naturaleza, bosques, etc), y de que cualquier persona por aparentemente insignificante que pueda ser, puede aportar al mundo, por lo que todos los actos aunque pequeños son importantes.
Raúl_Rattlehead
#20
Él hubiera votado a Vox.

xD xD xD xD

Vuelve a intentarlo pitoniso.
Pontecorvo
#26 ¿Pitoniso? Si el apoyó el levantamiento de Franco porque la república se dedicaba a incendiar iglesias y asesinar a curas.
Gry
Racismo: Basta con decir "los orcos son los negros" y ya la tienes liada. :-P
nopolar
#6 ayudados por hombres de tez oscura que vienen en barcos con velas negras por el río.
Brill
#8 ¡Pateras!

/S
duende
¿Y porqué no va ser querido por la derecha?, su autor era conservador, y si bien un libro tiene tantas interpretaciones como lectores, hay un montón de elementos que son susceptible de ser apropiados por la derecha:
- Buenos Vs malos de forma maniquea sin grises
- Idealización de la sociedad tradicional (hobbits)
- Un rey legítimo para liderarlos a todos

Y que conste que a mí me gusta tanto el libro como las películas (aunque no soporto a Tom Bombadil, me alegra que se lo cargaran en las películas), y hay otros tantos elementos que pueden ser apreciados por la izquierda.
Dene
#12 bueno, también podría decirse que es un libro donde la mujer se libera de los corses impuestos (eowyn al rebelarse contra su tío - rey, tomar las armas para ir a la guerra) ...
o que reivindica la defensa de la naturaleza (bombadil, los ents)
o el pacifismo (la sociedad hobbit frente a la sociedad militarista de gondor, mordor...)

o también podemos verlo como un libro de fantasía y ya
duende
#24 En efecto, cada cual puede decidir lo que ve en él.
#29 fingulod
#12 #24 Uno de los temas más claros en el libro es la condena a los autoritarismos, simbolizado en el anillo único. Cualquiera que tenga un gran poder, por buenas que sean sus intenciones acabará siendo malvado.

Eso le separa mucho de la derecha autoritaria que se lo intenta apropiar.
pedrario
El señor de los anillos siempre ha sido un libro gustado por todo el mundo.

El problema es que hay un sector que se ha alejado más y otro que lo reivindica más porque es una obra de influencia puramente conservadora y cristiana.
Pontecorvo
Porque su autor es de derechas. Siguiente pregunta.
Raúl_Rattlehead
#3 ya quisiéramos que la derecha fuera como Tolkien, ganaríamos todos.
Pontecorvo #20 Pontecorvo *
#14 Tolkien fue un católico conservador que apoyó a Franco. Él hubiera votado a Vox.

Cc #19
Dene
#3 dudo mucho que sea relevante juzgar "de derechas" o de izquierdas a un señor nacido en el siglo XIX, en un entorno bastante racista (sudafrica), etc etc.. yo diría que es un tipo de su epoca, sin mas....
Don_Pixote
#19 como decir que Hitler era socialista :-D
Cosmos1917
Porque el papel de la mujer es casi inexistente (por no decir que apenas se comunican entre entre ellas).
Pontecorvo
#4 Decir que Galadriel y Eowyn son casi inexistentes es no enterarse de nada.
3 K 31
#4 como demostrar que no tienes npi de lo que hablas en una comoda frase
Raúl_Rattlehead
#4 aunque en la historia solo aparecen 2 mujeres relevantes es ridículo decir que no pintan nada. Los cupos de representación no hacen que una historia sea mejor o peor, la presencia o ausencia de mujeres ni quita ni pone, lo importante es la historia. Si tras casi 1000 páginas de lectura la única conclusión que sacas es que la historia es mala porque no hay casi mujeres, has perdido el tiempo.
Don_Pixote
#4 Eowyn se carga al rey brujo,

Vaya Flanders
