Comité de la Cruz Roja suspende sus operaciones en ciudad de Gaza por aumento de ataques

El Comité Internacional de la Cruz Roja informó este miércoles de que se vio obligado a suspender de forma temporal las operaciones en su oficina de la ciudad de Gaza y trasladarlas al sur del enclave ante la intensificación de las hostilidades. «La escalada de las operaciones militares en la ciudad de Gaza ha obligado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a suspender temporalmente sus actividades allí y reubicar a su personal en las oficinas del sur, con el fin de garantizar su seguridad y la continuidad de las labores humanitarias»