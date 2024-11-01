edición general
La comisión de Villamanín ingresa el premio del Gordo

Una noticia que tildan de «tranquilizadora» y que permite canalizar el premio en una cuenta de la Asociación con «control y registro» para avanzar en el proceso de cobro

pitercio #1 pitercio *
¡Ehh, esperad! ¿Todavía se pueden pillar papeletas del sorteo? ¿Queda alguna por ahí o se puede fabricar? :troll:
